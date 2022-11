"Apagão" na Moldávia resolvido quase na totalidade

JN/Agências Hoje às 09:18 Facebook

A Moldávia restabeleceu praticamente a totalidade do sistema de distribuição de eletricidade no país após o apagão que terá sido provocado pelos bombardeamentos russos contra uma infraestrutura energética na Ucrânia.

De acordo com a empresa distribuidora da Moldávia, Premier Energy, falta resolver a situação de cerca de 10 mil consumidores do país que faz fronteira com a Ucrânia.

Citada pelo jornal moldavo Replica, a empresa, às 8 horas (6 horas em Portugal continental) refere que mais de 850 mil clientes no centro e no sul da Moldávia voltaram a ter energia elétrica em casa.

As más condições meteorológicas, marcadas pela chuva e ventos fortes, também agravaram a situação e, por isso, de acordo com a empresa de distribuição, cerca de 10 mil consumidores ainda continuam sem luz elétrica.

"Entendemos o mal-estar pela falta de energia a que os consumidores estão sujeitos. Reiteramos que esta situação complicada foi provocada pelos bombardeamentos no país vizinho (Ucrânia), cujo sistema elétrico está conectado com o nosso", explicou a Premier Energy.

Na quarta-feira, as forças russas fizeram um ataque contra o sistema de energia da Ucrânia com 67 mísseis de cruzeiro e 10 drones, aparelhos voadores não tripulados.

Apesar da Força Aérea da Ucrânia ter derrubado, segundo afirmou Kiev, 51 foguetes de artilharia e cinco drones, o impacto dos restantes projéteis provocou um novo apagão na Ucrânia que afetou a Moldávia, país habitado por 2,6 milhões de habitantes.

Tratou-se da segunda vez que a República da Moldávia, ex-república soviética, é afetada pelos cortes de energia provocados pelos bombardeamentos russos na Ucrânia.

No passado dia 15 de novembro, registou-se o maior apagão de sempre.