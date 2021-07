Apanhado em pleno ar. Homem com covid-19 disfarçou-se da sua mulher para poder viajar

MC Hoje às 09:48 Facebook

Um homem indonésio infetado com covid-19, que se disfarçou da sua mulher para embarcar num voo, foi apanhado em pleno ar.

Identificado apenas como "DW", o homem vestiu um niqab, um véu que lhe tapava a quase totalidade do rosto, e mostrou o passaporte e o resultado negativo do teste à covid-19 da sua esposa para embarcar num voo de Jacarta para Ternate na companhia aérea Citilink.

Tudo parecia correr bem e o indonésio podia nunca ter sido apanhado se não tivesse decidido mudar para as suas próprias roupas a meio do voo, chamando a atenção de uma assistente de bordo.

A hospedeira contou às autoridades que viu "DW" entrar na casa de banho do avião e, em seguida, sair com roupas masculinas vestidas em vez do niqab.

Segundo a "BBC", o homem foi detido após o avião aterrada e imediatamente testado. Ao descobrir que estava positivo, foi obrigado a isolar-se em casa.

A polícia garantiu que o homem vai ser processado assim que a quarentena terminar.

O incidente ocorre numa altura em que foram impostas rígidas restrições a viagens na Indonésia, que rapidamente se tornou o epicentro do vírus na Ásia. O país do sudeste asiático está a registar quase 50 mil casos por dia. A lenta implementação da vacinação e a variante delta foram citadas como razões para a propagação contínua do vírus.

Nas últimas semanas, os hospitais ficaram sobrecarregados com o fluxo de pacientes e a falta de recursos, incluindo oxigénio.

A maioria das companhias aéreas restringiu as viagens durante Eidh al-Adha, também conhecido como Grande Festa ou Festa do Sacrifício, que é um festival muçulmano que sucede a realização da peregrinação a Mecaque e que começou em 19 de julho.