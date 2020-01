Apanhado no aeroporto com 20 pássaros vivos na mala

Hoje às 15:38 Facebook

Um homem de nacionalidade belga foi detido no aeroporto de Lima, no Peru, com 20 pássaros vivos na mala.

Hugo Conings, de 54 anos, foi apanhado a tentar fazer contrabando de aves, levando-as para fora do país em pequenas caixas, confirmaram as autoridades alfandegárias, adiantando que o destino dos pássaros, todos de espécies protegidas, seria a cidade de Madrid, onde seriam depois vendidos.

Apesar de todos os animais terem sobrevivido, alguns deles demonstravam sinais de desidratação e stress e muitos perderam a maior parte das penas, por passarem horas dentro das caixas.

O homem foi detido na segunda-feira e enfrenta uma pena de prisão de até cinco anos por tráfico ilegal de animais selvagens.

Os pássaros em causa são nativos da floresta peruana, mas também se encontram no Equador e na Bolívia. São aves de cores vivas que geralmente são atacadas pelos traficantes pela sua plumagem colorida. O tráfico ilegal continua a ameaçar espécies nativas no país, sendo considerada uma das principais causas da perda de biodiversidade, avança a BBC.