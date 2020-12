Apareceu mais um monólito na Califórnia... e este dá para comer

JN Hoje às 15:43 Facebook

Uma instalação feita de massa de gengibre apareceu no dia 25 de dezembro, na cidade norte-americana de São Francisco. Surpreendeu moradores e, entretanto, desabou.

Depois de, nas últimas semanas, terem aparecido, nos Estados Unidos, vários monólitos em metal - pela mão de um coletivo artístico que já assumiu a autoria das instalações - surgiu agora um novo monólito em São Francisco, Califórnia. Este novo bloco foi visto no dia de Natal, no parque de Corona Heights, que, em tradução livre, significa Cumes de Corona - o nome é, naturalmente anterior à pandemia mas os responsáveis podem ter juntado o útil ao agradável.

A diferença reside no material. Este monólito é feito com massa de biscoito de gengibre, combinando assim duas tendências que marcaram o ano - estruturas misteriosas e panificação doméstica. Com altura superior a um metro e painéis em três lados, o monólito era composto por retângulos de biscoito de gengibre colados e decorados com cobertura de pasta de açúcar. Escrevemos no pretério imperfeito porque a estrutura desabou no dia seguinte, escreve o "The Guardian".

"Fiquei completamente chocado quando vi", reagiu, citado pela BBC, o residente Josh Ackerman, que fez um desvio no seu percurso de corrida matinal só para comprovar que o que vira nas redes sociais era verdade.

O aparecimento do monólito de gengibre surge no seguimento de outros fenómenos recentes ocorridos em por todo o mundo, desde o deserto do Utah, onde apareceu pela primeira vez, até à Califórnia, Roménia e Espanha.