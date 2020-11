De um lado, a urgência de achatar as curvas epidemiológicas. Do outro, a vontade de dar "tréguas" aos cidadãos, numa altura de cansaço face às restrições. Como vai ser o primeiro Natal desde que a covid-19 se apoderou da Europa? Do recolher obrigatório à limitação de ajuntamentos: eis o que já se sabe.

Apertar o cinto ou aliviar medidas? O que já se sabe sobre o Natal na Europa Mariana Albuquerque Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar Apertar o cinto ou aliviar medidas? O que já se sabe sobre o Natal na Europa Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar