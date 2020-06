Apesar de tudo, Madeleine é feliz. E continua a cantar

Salomé Filipe Hoje às 14:28 Facebook

A vida na República Democrática do Congo ficou para trás há quatro anos. Madeleine Mangani, de 35, rumou à Europa por motivos dolorosos, sobre os quais prefere não falar.

Primeiro, Áustria. Nove meses depois, Portugal. Chegou em maio de 2017 e é por cá que quer continuar, com o marido e a filha, de dez anos. Madeleine, que fez um pedido espontâneo de asilo ao Estado português, só tem um sonho: conseguir trazer os três filhos que ficaram no país de origem e, com isso, ser "ainda mais feliz". Desejo que ganha mais significado se o olharmos à luz do Dia Mundial do Refugiado, que se celebra hoje.

"Não gosto muito de falar sobre o que nos levou a vir embora. Saí do Congo com o meu marido e a minha filha. Estivemos na Áustria e, depois, viemos para Portugal porque nos encaminharam para cá", explica Madeleine ao JN, no seu português praticamente fluente. E o facto de, já na altura, ter alguns conhecimentos da língua foi aquilo que a ajudou a encontrar emprego rapidamente. "Fiquei muito feliz, porque estar sem trabalhar era um stresse em cima de um stresse", sublinha.