Após disparo fatal, Alec Baldwin volta às gravações de "Rust" 18 meses depois

As rodagens do filme "Rust", protagonizado por Alec Baldwin, vão ser retomadas esta quinta-feira, 18 meses depois do disparo acidental que tirou a vida a Halyna Hutchins, diretora de fotografia, e feriu o realizador Joel Souza, de 48 anos.

"A produção irá proibir o uso de armas de fogo e qualquer tipo de munição", disse Melina Spadone, advogada da "Rust Movie Productions", em comunicado enviado à agência France-Presse. "As munições de fogo estão e sempre estiveram proibidas no 'set'".

As gravações do filme retomam 18 meses depois da tragédia que tirou a vida a Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu o realizador Joel Souza. Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme, ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada, em outubro de 2021.

O ator norte-americano e uma especialista em armas foram formalmente acusados de homicídio involuntário, em fevereiro. Uma audiência preliminar de duas semanas deverá começar em Santa Fé, no Novo México, EUA, no início de maio para decidir se existem provas suficientes para o caso prosseguir para julgamento. Ambos alegam ser inocentes.

O marido de Halyna, Matthew Hutchins, vai integrar a equipa de produção com o cargo de produtor executivo. Para terminar a obra, Baldwin, que também é coprodutor do filme, aceitou as condições de um tribunal do estado do Novo México, como a proibição do consumo de álcool e do uso de armas no 'set'.

Bianca Cline vai substituir Hutchins como diretora de fotografia e Joel Souza, que ficou ferido durante o incidente, continua no papel de realizador.

"Embora agridoce, estou grato pelos novos elementos de produção que se juntam estarem empenhados em completar o que a Halyna e eu começámos", disse Joel Souza, citado pela BBC. "Todos os meus esforços neste filme serão dedicados a honrar o legado de Halyna e a deixá-la orgulhosa", acrescentou.