Apreendidos 94 mil euros a português que circulava sem guia de transporte de dinheiro

As autoridades espanholas apreenderam em Badajoz, Espanha, cerca de 94 mil euros em numerário a um cidadão português que viajava sem a declaração de transporte de dinheiro. A lei obriga a que qualquer pessoa que entre ou saia do território da União Europeia pelas suas fronteiras externas tenha de declarar se transporta consigo uma quantia igual ou superior a dez mil euros.

A viatura com matrícula portuguesa foi intercetada, na semana passada, na autoestrada BA-20 junto a uma zona fronteiriça durante uma operação de rotina da Guardia Civil. Dentro do carro seguiam dois ocupantes e, escondidas, duas mochilas com 93 990 euros em notas de 500, 200, 100, 50, 20 e 10 euros.

Em comunicado, citado pela agência espanhola Europa Press, a Guardia Civil refere que o condutor disse que o montante era resultado de negócios que fizera no sul de Espanha e que o destino final seria o seu local de residência em Valença, no distrito de Viana do Castelo. Terá alegado desconhecer que tinha de declarar aquela quantia pelo que não possuía a declaração de transporte obrigatória por lei quando lhe fora solicitado.

O dinheiro foi apreendido e depositado num banco de Badajoz até que a investigação fique concluída.

Na nota, a Guardia Civil lembra que o transporte do dinheiro sem ser declarado constitui uma infração à lei 10/2010 de 28 de abril que pretende evitar o branqueamento de capitais.