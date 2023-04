Polémico apresentador norte-americano Jerry Springer morre aos 79 anos

JN / AFP Hoje às 16:53 Facebook

O apresentador norte-americano Jerry Springer morreu, esta quinta-feira, aos 79 anos.

Springer, cujo programa se tornou um símbolo da televisão com confrontos, insultos e revelações de infidelidade em direto, morreu em casa em Chicago, EUA, após "uma breve doença", avançou a TMZ, citando um porta-voz da família, que não deu mais detalhes. A TMZ, porém, adiantou que Springer foi diagnosticado com cancro do pâncreas há alguns meses, segundo fontes anónimas.

Lançado em 1991, "The Jerry Springer Show" começou como um "talk show" comum com foco em questões sociais e na política dos EUA, liderado pelo então advogado e ex-político Springer, que serviu brevemente como autarca de Cincinnati em 1977. Mas, num esforço para aumentar a audiência, Springer mudou drasticamente as coisas depois de alguns anos, concentrando-se em conteúdo obsceno e ultrajante. Na maioria dos episódios, os convidados vinham falar sobre problemas familiares. Springer supostamente tentaria mediar, mas os encontros muitas vezes terminavam em confrontos físicos.

No final dos anos 1990, o programa liderou a audiência da televisão diurna nos EUA, superando até mesmo o programa da Oprah. O "The Jerry Springer Show" tornou-se um sucesso internacional que durou 27 anos e terminou em 2018.