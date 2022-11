Aprovada candidatura da U.Porto ao PRR para construir nova residência na Asprela

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade do Porto viu aprovada uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para avançar com a construção de uma residência universitária com 206 camas nos terrenos junto à Faculdade de Desporto.

À agência Lusa, a Universidade do Porto adiantou hoje que a futura Residência da Asprela será construída numa área de cinco mil metros quadrados e terá uma capacidade total de 206 camas.

A residência estudantil permitirá "duplicar a oferta de alojamento dos Serviços de Ação Social da U. Porto", servidos atualmente por apenas duas residências (Paranhos e Jayme Rios de Souza) que albergam 236 camas no total.

PUB

O projeto é financiado em 6,7 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência, estando, no entanto, previsto que ascenda aos nove milhões de euros, sendo o restante financiado pela universidade.

A nova residência vai abranger 206 quartos, oito dos quais acessíveis e destinados a estudantes com mobilidade reduzida.

A tipologia dos 206 quartos será individual, com acesso a casa de banho privativa, e compreendem uma área de 10,69 metros quadrados, "respeitando as normas técnicas para alojamentos de estudantes do ensino superior", realça a universidade.

O piso térreo da futura residência universitária vai englobar 18 quartos simples com casa de banho e os oito quartos para os estudantes com mobilidade reduzida, sendo que os restantes pisos (1,2 e 3) vão contemplar 60 quartos por piso, dividindo-se em três alas de 20 quartos com casa de banho.

A residência vai ainda albergar diferentes espaços comuns, como salas de estudo, cozinhas, espaços de lazer e espaços de refeição. Já a cave é destinada a espaços de apoio, como arrecadações, lavandaria coletiva e outras instalações técnicas necessárias.

"Face à localização da residência junto de instalações desportivas da Faculdade de Desporto, não se encontra previsto no projeto a construção de um ginásio, dado que os residentes poderão frequentar os serviços disponíveis nos espaços circundantes da universidade", acrescenta a U.Porto.

A Residência da Asprela é o sétimo projeto da Universidade do Porto aprovado pelo PRR no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que visa criar 15 mil camas em alojamentos para estudantes do Ensino Superior até 2026.