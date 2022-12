Aquário gigante de hotel de luxo rebenta e alaga rua em Berlim

AC Hoje às 09:11 Facebook

O aquário de um hotel em Berlim rebentou durante a madrugada. A água chegou ao terceiro piso do Radisson Blu e mais de mil peixes morreram.

O AquaDom rebentou durante a madrugada e causou um ferido ligeiro. O aquário, com cerca de 15 metros de altura, era a peça central do hotel Radisson Blu, em Berlim, na Alemanha. Em forma de cilindro, tinha cerca de 1500 peixes, de 100 espécies e era considerado um dos maiores do Mundo do género.

The tank in our hotel....blew? #berlin #radisson #hotel #aquarium pic.twitter.com/4pfheKSc4G - Larissa (@lararimmer) December 16, 2022

A polícia alemã confirmou o incidente. Segundo a DW, o tanque rebentou cerca das 5.45 horas locais (4.45 em Portugal continental). Partes da fachada do hotel foram arrastadas para a rua pela força das águas, que chegou ao terceiro piso do Radisson Blu.

Segundo a agência de trânsito de Berlim, a VIZ, "um volume extremamente elevado de água" foi derramado para a rua.

O AquaDom dava as boas-vindas aos clientes do Radisson Blu. Estava instalado por cima do bar, permitindo aos visitantes tomar as refeições mesmo por baixo do aquário.

So sah das 14 Meter hohe, freistehende Aquarium im RadissonBlu in Berlin einmal aus. Aber viel ist wohl nicht mehr davon übrig, wie das zitierte Video zeigt. ⬇️ https://t.co/bMxpdhx4Wv pic.twitter.com/Dl7kcabiBU - Marco Bereth (@mahrko) December 16, 2022

O Radisson Blu fica situado ao lado do Aquário de Berlim e a visita ao AquaDom estava incluída no preço do bilhete pago pelos visitantes do "Berlin Aquarium".

Para melhor o admirar, os visitantes podiam subir num elevador por dentro do aquário, até ao nível do segundo andar.