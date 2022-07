Arábia debaixo de olho na visita de Biden a Israel

Telavive foi a primeira paragem do presidente no Médio Oriente, mas é em Jeddah que se antecipam os maiores desafios.

Pela primeira vez no Médio Oriente enquanto presidente dos EUA, Joe Biden chegou esta quarta-feira a Telavive para reforçar os laços com Israel. A viagem segue no sábado até à Arábia Saudita, onde, de acordo com a Casa Branca, o principal objetivo é normalizar as relações com Israel, o que ficou consagrado nos Acordos de Abraão, assinados em 2020 - embora não haja nenhuma proposta formal de paz.

"Vamos aprofundar as nossas relações e trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios globais", frisou Biden na cidade israelita, onde foi recebido pelo primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, e o presidente do país, Isaac Herzog, ao que se seguiu uma visita simbólica ao Museu do Holocausto "Yad Vashem", em Jerusalém, antes do encontro de quinta-feira com os responsáveis palestinianos.