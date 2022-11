Arábia Saudita projeta prédio de 170 quilómetros de comprimento do mar ao deserto

"O homem sonha, a obra nasce". Nas arábias, o sonho do verso de Fernando Pessoa é a matéria prima da obra. A ideia do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, de construir uma cidade nova começou a ser rasgada na terra: uma linha de 170 quilómetros de comprimento, do mar Vermelho às montanhas, deserto adentro, ganha forma no distrito de Tabuk como o edifício mais longo do Mundo.

"The Line", um conjunto de prédios interligados que vão formar uma cidade de 170 quilómetros de comprimento, "A Linha" em português, vai estender-se do mar Vermelho na direção do interior, até aos arredores da cidade de Tabuk, sede do distrito onde começou a instalar-se esta revolução na Arábia Saudita. O conjunto de prédios contíguos, revestidos de vidro em todo o comprimento, deve custar 500 mil milhões de euros, e erguer-se 500 metros acima da terra. Uma tira de 200 metros de largura onde devem caber entre seis a nove milhões de pessoas, entre espaços de habitação, de trabalho e divertimento, com cursos de água, jardins, parques e equipamentos desportivos variados.

Segundo uma estimativa apresentada em 2021, em documentos a que o jornal "Wall Street Journal" (WSJ) teve acesso, o empreendimento tem prazo de conclusão até 2050. O projeto, idealizado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, consiste em duas filas paralelas de edifícios, que se estenderão numa linha de 170 quilómetros, atravessada, de uma ponta à outra por um comboio de alta velocidade, que promete levar os residentes do mar à montanha, ou vice-versa, em cerca de 20 minutos.