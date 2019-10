Arábia Saudita suspende restrições a mulheres para facilitar turismo

Hoje às 14:42 Facebook

A Arábia Saudita suspendeu algumas restrições para as mulheres que viajam no reino muçulmano ultraconservador, permitindo-lhes que aluguem um quarto sem a presença de um guardião masculino.

A Comissão Saudita do Turismo e Património Nacional divulgou os novos requisitos através da rede social Twitter, que também permitem aos casais estrangeiros partilhar um quarto de hotel sem uma prova de casamento.

A flexibilização das regras rigorosas ocorre depois de há pouco mais de uma semana Riade ter anunciado que iria passar a emitir vistos para turismo, visando diversificar as suas receitas muito dependentes do petróleo.

Até agora, os vistos só eram dados a muçulmanos para peregrinações, a pessoas que pretendessem visitar familiares ou para a realização de negócios.

No lançamento do novo visto, Riade destacou cinco locais no país classificados pela UNESCO como património mundial, assim como o Mar Vermelho, o deserto e as montanhas.

Para atrair visitantes estrangeiros, o reino também flexibiliza os rígidos códigos de vestuário para as turistas, exigindo que ombros e joelhos estejam cobertos, mas não a utilização da "abaya" (vestido comprido que cobre todo o corpo), de acordo com a informação divulgada no site sobre os vistos.