Árbitro amador morre agredido por adepto

Um árbitro de futebol amador morreu, na sexta-feira, na sequência de agressões de que tinha sido alvo dias antes, por um jogador, em Guadalupe, território ultramarino francês nas Caraíbas.

As agressões aconteceram na noite de 12 de fevereiro, durante um jogo de futebol amador. Juan Hernández, 62 anos, terá assinalado uma falta contra o jogador, identificado como Jonathan G., que reagiu à decisão empurrando o árbitro, que caiu de costas, batendo com a cabeça no chão e ficando inconsciente durante cerca de 15 minutos.

Hernández foi transportado de imediato para o hospital, onde foi submetido a uma operação de urgência, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O agressor, um jovem de 23 anos, foi detido pela Polícia local no mesmo dia, anunciaram as autoridades num comunicado divulgado nas redes sociais, em que deram também conta da morte da vítima.