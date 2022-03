Areias do deserto do Saara deixam o céu laranja em Múrcia

JN Hoje às 19:35 Facebook

O céu da região de Múrcia, no sudeste de Espanha, está coberto por uma fina camada alaranjada. A mudança deve-se ao fenómeno meteorológico, conhecido como "chuva de barro", que está relacionado com um forte fluxo de ar que arrasta partículas da areia, neste caso do deserto do Saara. O cenário pouco comum levou a inúmeras partilhas dos internautas nas redes sociais.

A tempestade Célia está a deixar a Península Ibérica em alerta. O mau tempo já cancelou mais de 40 voos no Aeroporto da Madeira e colocou 14 comunidades espanholas sob alerta laranja devido à precipitação, ventos fortes e à agitação marítima. Além disso, surpreendeu os habitantes de Múrcia ao cobrir a região do mediterrâneo com um manto laranja.

Em causa está um fenómeno meteorológico, conhecido como "chuva de barro", que mistura partículas de poeira do Norte de África, neste caso do deserto do Saara, com precipitação. Isto reduz a visibilidade na rua, dimunui a qualidade do ar, o que tem efeitos nocivos para a saúde, mas ao mesmo tempo transforma as cidades em cenários quase cinematográficas.

Na Internet, o fénomeno foi motivo de inúmeras partilhas e teorias.

#Calima en Aguilas, Murcia pic.twitter.com/B4bEpDMvL1 - Jose Gomez Ros (@JoseGomezRos1) March 14, 2022

No es el apocalipsis (todavía) es la #calima que ha llegado a #Murcia y #Alicante para crear una estampa que ni los filtros pueden igualar ✴️. pic.twitter.com/ofBNA5hs3c - Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) March 14, 2022

A mí el cielo naranja en Murcia solo me da vibes de imágenes que preceden a acontecimientos históricos, pero está chulisimo pic.twitter.com/Zq8BA9dGZm - Simón (@simonmmarin) March 14, 2022

está el cielo y el ambiente naranja en murcia es impresionante parece el filtro de hollywood cuando están en méxico - marco (@m4rcoanto) March 14, 2022

Apesar de pouco comum, esta não é a primeira vez que a região de Múrcia é afetada por este fenómeno meteorológico.