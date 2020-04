Armas, chocolates ou brinquedos: cada país tem os seus bens essenciais

JN Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Os governos criaram exceções para que algumas lojas de bens essenciais continuassem abertas, apesar das medidas de emergência para controlar a pandemia. Nos EUA, foi o caso das lojas de armas, em França, as que vendem chocolates.

Em Portugal, as farmácias, os supermercados, os talhos ou as padarias, entre outros, podem continuar de portas abertas, desde que cumpram as regras de higiene e distanciamento estabelecidas durante o Estado de Emergência. Noutros países, os bens essenciais podem ser outros.

Nos EUA, as lojas de venda de armas têm permissão para continuar a funcionar. Houve até uma corrida às armas, que provocou a rutura de stocks em alguns estados. Os americanos compraram cerca de dois milhões de armas em março, o segundo valor mais alto desde 1998. Também as lojas que vendem marijuana, para fins medicinais ou recreativos, estão a funcionar, em estados como o Colorado.

Em França, as padarias, lojas de vinhos e queijos e chocolatarias continuam a funcionar. De acordo com o relato de um jornalista da BBC em Paris, a única loja aberta nos Campos Elísios, no primeiro dia de isolamento, era precisamente uma loja de chocolates. O que é considerado essencial em cada país é um reflexo da sua cultura.

Na Austrália, o Governo encerrou bares, restaurantes, cafés, mas as lojas que vendem bebidas alcoólicas continuam de portas abertas. As pessoas podem comprar bebidas, mas têm de as consumir em casa. As lojas de brinquedos são mais uma exceção, mas nem todas abriram. Foram consideradas essenciais por permitirem aos pais irem comprar brinquedos e jogos que ajudem a passar o tempo durante o período de isolamento.

Os transportes públicos, que continuam em funcionamento em Portugal e na maior parte dos países, foram banidos nas Filipinas. A exceção acontece em Manila, onde o Governo autorizou os profissionais de saúde a utilizar os triciclos - uma forma de deslocação bastante comum no país.

Imaginar um país como a Índia, onde os comboios transportam todos os dias mais de 23 milhões de passageiros sem ligações ferroviárias é um exercício complicado. Mas o Governo parou os comboios, há mais de um mês, o que não tinha acontecido em 167 anos de história, nem após ataques bombistas. Milhares de pessoas estão deslocadas em várias cidades, sem comida ou abrigo. No entanto, todas as empresas de tecnologia podem continuar em pleno funcionamento, para que as comunicações continuem a fazer o país funcionar.