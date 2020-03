Arménia e Luxemburgo registam primeiras mortes por coronavírus

JN/Agências Hoje às 13:32 Facebook

Luxemburgo confirmou o primeiro caso de contágio provocado pelo novo coronavírus num homem de 40 anos que passou uns dias em Itália. Já na Arménia, o homem infetado esteve no Irão.

A ministra luxemburguesa de Saúde, Paulette Lenert, citada este domingo pela agência espanhola EFE, informou que o paciente manifestou sintomas no início desta semana e que estão a identificar as pessoas com quem esteve em contacto.

O paciente foi isolado com a família no Centro Hospitalar de Luxemburgo, embora a família não apresente sintomas, segundo o jornal "Le Soir".

Este caso levou o aeroporto de Charleroi, o segundo mais importante na Bélgica (país vizinho do Luxemburgo), a ativar a fase três do plano de epidemia de saúde, o que significa a implementação de novas medidas, como a abertura de um centro de crise, informou a agência noticiosa belga.

Na Bélgica, houve um caso confirmado da doença de Covid-19 num homem repatriado da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto.

A Arménia juntou-se também à lista de país com casos positivos de infeção. Um cidadão que esteve no Irão foi hospitalizado num estado estável neste país do Cáucaso.

O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, informou na sua página do Facebook que "todas as pessoas que estiveram em contacto com este paciente foram colocadas em isolamento", cerca de três dezenas.