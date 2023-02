Arménia envia equipas de resgate apesar de problemas diplomáticos

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Arménia anunciou, esta terça-feira, o envio de equipas de resgate para a Turquia, com a qual não mantém relações diplomáticas há vários anos, e para a Síria, após os violentos sismos de segunda-feira.

"A Arménia vai enviar equipas de resgate para a Síria e para a Turquia, para apoiar o trabalho de resgate nas regiões afetadas pelo terramoto", escreveu o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Vahan Kostanyan, numa mensagem na rede social Twitter.

#Armenia deploys rescue personnel to #Syria & #Turkey to support the rescue work in #earthquake-affected regions. - Vahan Kostanyan (@VahanKostanyan) February 7, 2023

PUB

Na segunda-feira, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, já tinha apresentado as condolências à Turquia e à Síria pelas vítimas dos fortes sismos que abalaram ambos os países, expressando disponibilidade para fornecer a ajuda.

"Estou triste com a notícia do terramoto devastador na Turquia e na Síria, que resultou na perda de tantas vidas. As nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas e votos de rápida recuperação aos feridos", disse Pashinyan.

A agência noticiosa Armenpress já tinha noticiado que a atividade sísmica na região também foi sentida em aldeias arménias na fronteira com a Turquia.

Erevan e Ancara não têm relações diplomáticas devido à recusa da Turquia em reconhecer o genocídio de 1,5 milhões de arménios pelo Império Otomano em 1915.

Em 1993, devido à falta de uma solução para o conflito em Nagorno-Karabakh, a Turquia fechou a fronteira de cerca de 330 quilómetros com a Arménia em solidariedade com o Azerbaijão, país que fora derrotado na guerra pelo controlo do território separatista.

Em dezembro de 2021, um ano depois de Baku ter vencido a segunda guerra de Karabakh com ajuda turca, Ancara anunciou que tomaria medidas para normalizar as relações com a Arménia, como a nomeação de representantes oficiais e o restabelecimento de voos diretos.