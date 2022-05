Arquidiocese nos EUA paga 115 milhões de euros a vítimas de abusos sexuais

JN/Agências Hoje às 07:46 Facebook

A Arquidiocese de Santa Fé, no estado do Novo México, concordou pagar 121,5 milhões de dólares (115 milhões de euros) a 375 vítimas de abuso, num dos maiores acordos do género da Igreja Católica norte-americana.

A decisão foi alcançada quarta-feira por um tribunal dedicado a casos de falência e precisa ainda de ser submetida à aprovação das vítimas.

"A Igreja leva muito a sério a responsabilidade de garantir que as vítimas de abuso sexual sejam compensadas de forma justa", disse em comunicado o arcebispo de Santa Fé, John Wester.

Se aprovado, este acordo judicial vai permitir à arquidiocese norte-americana estabelecer condições para a sua reestruturação financeira, uma vez que entrou em falência em 2018 devido a uma inundação de processos judiciais de vítimas de abuso.

O acordo vai compensar financeiramente 375 pessoas, pelos danos sofridos no passado, disse ao jornal The New York Times o advogado Dan Fasy, que representa 111 dos queixosos.

A quantia de 121,5 milhões de dólares encontra-se entre as cinco mais elevadas em casos de litígios de abuso sexual que envolveram a Igreja Católica dos EUA, de acordo com o portal BishopAccountability.org, que documenta ações movidas contra o clero.

A Arquidiocese de Santa Fé é uma das mais antigas dos Estados Unidos, tendo sido criada em 1850, e encontra-se entre as maiores do oeste do país.

Várias arquidioceses norte-americanas viram-se envolvidas em escândalos semelhantes, quando vítimas de abuso sexual denunciaram membros do clero após décadas de silêncio.

Há apenas um mês, a Arquidiocese de Camden, no estado de Nova Jérsia, anunciou o pagamento de 87,5 milhões de dólares (83,5 milhões de euros) em indemnizações a centenas de vítimas de abuso.