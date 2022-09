Arranha-céus na China engolido pelas chamas

Inês Inteiro com AFP Hoje às 12:50, atualizado às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um arranha-céus com 42 andares, na China, foi engolido pelas chamas esta sexta-feira. Ainda não há informações sobre vítimas.

Um incêndio numa torre de escritórios no centro de Changsha, a capital da província de Hunan, no sul da China, provocou a destruição quase total do edifício. Vídeos e fotografias captados no local mostram o arranha-céus consumido pelo fogo.

PUB

O edifício com mais de 200 metros de altura pertence à empresa China Telecom e ficou com dezenas de andares destruídos pelas chamas, disse a teleivsão estatal CCTV. Ainda assim, as autoridades acreditam que tenha sido a parede externa do edíficio a mais danificanda, não se sabendo o estado do interior. O fogo já foi apagado pelo bombeiros, mas ainda não se sabe a causa do incêndio nem se existem vítimas.

Changsha, a capital da província de Hunan, tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. O edifício de 218 metros foi concluído em 2000 e está localizado perto de uma grande estrada circular, da cidade de acordo com a CCTV.

Os incêndios mortais são comuns na China, onde a aplicação negligente dos códigos de construção e a construção não autorizada desenfreada podem dificultar a fuga de pessoas de edifícios em chamas.

Em julho do ano passado, um incêndio num armazém no nordeste da província de Jilin matou pelo menos 15 pessoas e feriu pelo menos 25, de acordo com relatórios dos média estatais.

No mês anterior, um incêndio matou 18 pessoas - na sua maioria crianças - numa escola de artes marciais, no centro da província de Henan, causando um tumulto sobre as normas de segurança contra incêndios.

Mais duas dúzias de pessoas morreram em dois incêndios em bairros de imigrantes, em Pequim , no ano de 2017, enquanto 58 morreram quando um enorme incêndio varreu um bloco habitacional de 28 andares em Xangai, em 2010.