Artilharia russa atingiu zonas civis de Kiev e fez dois mortos no sul da Ucrânia

As autoridades ucranianas denunciaram explosões em três cidades, acusando a Rússia de ter lançado um "grande ataque com mísseis" contra centrais elétricas e infraestruturas básicas.

As autoridades locais ucranianas, através das redes sociais, referem-se a explosões em Kiev, em Krivoy Rog e em Kharkiv no nordeste do país.

De acordo com os primeiros dados, pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque russo que atingiu um edifício residencial em Krivoy Rog, no sul da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"Um míssil russo atingiu um edifício residencial (...) duas pessoas morreram", disse a fonte através do sistema de mensagens Telegram. "Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais duas crianças", refere a mesma mensagem acrescentando que "todos estão neste momento no hospital".

A cidade de Kiev voltou a ser alvo de ataques com mísseis russos que atingiram vários pontos da margem esquerda do rio Dnieper. Segundo o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, a "Rússia atingiu a margem esquerda da capital", em vários pontos ao nascer do dia.

"As equipas de salvamento foram enviadas para os locais afetados", acrescentou.

Numa outra mensagem emitida mais tarde pelo Telegram, o autarca referiu que foram atingidos os distritos Dniprovskyi e Holosiivskyi, onde há "edifícios civis".

Outro míssil atingiu a cidade de Busha, perto da capital.

As declarações da autarquia da capital ucraniana não fornecem detalhes sobre danos materiais dos ataques nem a existência de eventuais vítimas.

De acordo com os meios de comunicação social locais, 12 obuses atingiram a região de Zaporijia, sudeste da Ucrânia, parcialmente controlada pelas forças da Rússia e onde se situa a maior central nuclear da Europa.

Os avisos antiaéreos soaram em 16 região da Ucrânia hoje de manhã devido à barragem de artilharia russa que terá disparado pelo menos 60 mísseis contra cidade ucranianas.

De acordo com o portal da publicação Ukrainska Pravda, que cita fontes oficiais, 72 mísseis russos foram disparados contra a Ucrânia mas alguns projéteis foram destruídos pelas defesas antiaéreas.

A Ucrânia fez soar os alertas de ataque em todo o país, alertando para a população procurar refúgio, disse Vitalii Kim, chefe da Administração Militar da região de Mikolaiv referindo que as forças russas dispararam 60 mísseis.

O responsável militar destacou os ataques contra Kiev e depois os disparos efetuados pela Rússia contra a províncias de Zhytomyr e Vinnytsia.