As 19 mensagens de Zelensky em parlamentos antes de falar aos portugueses

Intervenção do presidente da Ucrânia foi aprovada esta tarde pela Assembleia da República.

Volodymyr Zelensky tem causado impacto um pouco por todo o Mundo com os seus discursos. Desde pedidos de ajuda a apelos aos sentimentos dos líderes de cada nação, o presidente ucraniano é sempre aplaudido após cada intervenção, uma espécie de "abraço virtual" pelo que a Ucrânia tem vivido no último mês e meio de guerra com a Rússia.

Portugal aprovou esta tarde a intervenção de Zelensky no Parlamento, apenas com o voto contra do PCP. Ainda não há data definida para quando esta irá acontecer, mas a Assembleia da República irá tornar-se no 20.º Parlamento nacional em que o líder ucraniano vai discursar. Entre Estados Unidos e Dinamarca, Alemanha ou Japão, Zelensky proferiu várias frases marcantes, merecedoras de aplausos. Recordamos algumas das mais impactantes.