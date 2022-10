"As bondades" de Bolsonaro para a sedução do povo

Os cinco pontos percentuais que distanciam Jair Bolsonaro de Lula da Silva são a mesma medida das margens de erro admitidas por quase todas as sondagens para a segunda volta das eleições de domingo próximo. Num movimento pendular de 2,5%, para trás ou para a frente, pode ser achado o novo presidente do Brasil. Uma tangente que o incumbente não ignora e que lhe abre perspetivas, nem que seja no uso nada dissimulado do aparelho do Estado que controla: antecipa subsídios, promete o 13.º mês a mulheres chefes de família e reduz taxas de juro a micro e pequenas empresas. Lula até o acusa de seduzir apoiantes famosos, como Neymar, com a oferta de benefícios fiscais.

Entre os inúmeros trunfos e truques de Bolsonaro, está um dos mais recentes expedientes eleitorais: o Governo antecipou o programa social Auxílio Brasil. Os pagamentos estavam para ser efetuados em novembro, mas, por determinação superior, foram adiantados e com ordem de quitação entre 11 e 25 deste mês, até amanhã, quando faltarem cinco dias para as eleições.

"Não se pode desprezar a capacidade do bolsonarismo e nem o interesse do presidente da República de usar a máquina pública para fazer campanha. Também não se pode ignorar o interesse de forças políticas que hoje apoiam o presidente da República de criarem "bondades" [políticas públicas para a conquista de eleitores] diversas", afirma Creomar de Souza, da consultora política Dharma e professor da Fundação Dom Cabral, citado pela BBC.