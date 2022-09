As datas na vida da monarca britânica com maior longevidade

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

Isabel II, que esta quinta-feira morreu aos 96 anos, após 70 anos no trono, foi a rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado, 70 anos. Estas são algumas datas que marcaram a vida da monarca:

21 de abril de 1926:

- Nasceu Elizabeth Alexandra Mary, Princesa de York, em Londres.

12 de dezembro de 1936:

- Tornou-se herdeira da Coroa Britânica após a inesperada ascensão de pai, George VI, ao trono, após a abdicação do irmão, Eduardo VIII.

20 de novembro de 1947:

- Casou-se com Philip Mountbatten, um primo afastado nascido Príncipe Philip da Grécia e Dinamarca.

14 de novembro de 1948:

- Nasce o primeiro filho, Carlos, herdeiro do trono. O casal terá mais três filhos: Ana (1950), André (1960) e Eduardo (1964).

6 de fevereiro de 1952:

- Ascendeu ao trono aos 25 anos, após a morte do pai, vítima de cancro de pulmão, aos 56 anos.

2 de junho de 1953:

- Foi coroada na Abadia de Westminster, uma cerimónia a que um número recorde de 20 milhões de pessoas assistiram em direto pela televisão.

1992:

- Foi um "annus horribilis" para a monarquia. Três dos filhos separaram-se dos respetivos cônjuges e o Castelo de Windsor foi atingido por um incêndio devastador.

31 de agosto de 1997:

- Morreu Diana, princesa de Gales, num acidente de automóvel em Paris, a que Isabel reagiu de uma forma que contrastou com a emoção popular.

9 de setembro de 2015:

- Bateu o recorde da sua trisavó, rainha Vitória, em longevidade no trono britânico, atingindo 58 anos de reinado.

9 de abril de 2021:

- Morreu o marido, príncipe Filipe, aos 99 anos.

6 de fevereiro de 2022:

- Atingiu a marca dos 70 anos de reinado, comemorados durante o mês de junho de 2022 no Reino Unido e no resto da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico).

6 de setembro de 2022:

- Indigitou Liz Truss primeira-ministra, a 15.ª chefe de Governo que conheceu ao longo do seu reinado.

8 de setembro de 2022:

- Morreu na sua residência de Balmoral, na Escócia.