As frases que marcam o primeiro mês da invasão russa da Ucrânia

JN/Agências Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Seleção de frases que marcaram o primeiro mês da invasão russa da Ucrânia, iniciada na madrugada de 24 de fevereiro.

- "Tomei a decisão de uma operação militar especial. Vamos esforçar-nos para alcançar a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia." (Vladimir Putin, presidente russo, numa declaração na televisão - 24-02-2022)

- "A Rússia lançou ataques contra a nossa infraestrutura militar e postos fronteiriços." (Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, num vídeo publicado no Telegram - 24-03-2022)

- "O presidente Putin escolheu [lançar] uma guerra premeditada que vai resultar em sofrimento e perdas humanas catastróficas." (Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - 24-02-2022)

- "Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz." (António Guterres, secretário-geral da ONU - 24-02-2022)

- "Condeno veementemente a ação militar da Rússia à Ucrânia." (António Costa, primeiro-ministro - 24-02-2022)

- "[A Rússia] escolheu o caminho da agressão contra um país soberano e independente." (Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO - 24-02-2022)

PUB

- "O alvo dos russos não é apenas Donbass, o alvo não é apenas a Ucrânia, o alvo é a estabilidade na Europa e toda a ordem internacional de paz." (Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia - 24-02-2022)

- "[A invasão] é uma catástrofe para o nosso continente" (Boris Johnson, primeiro-ministro britânico - 24-02-2022)

- "O Presidente russo está mais uma vez a violar de maneira flagrante o direito internacional. É a guerra de Putin." (Olaf Scholz, chanceler alemão - 24-02-2022)

- "Ao escolher esta guerra, Vladimir Putin decidiu ameaçar da forma mais grave possível a paz que dura na Europa há décadas." (Emmanuel Macron, presidente francês - 24-02-2022)

- "É preciso internar o louco." (Milos Zeman, presidente da República Checa, referindo-se a Vladimir Putin - 24-02-2022)

- "Esta é a maior crise de segurança por que a Europa passa deste a II Guerra Mundial." (Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros - 24-02-2022)

- "Não há purgatório para criminosos de guerra. Eles vão direto para o inferno, embaixador." (Sergiy Kyslytsya, representante permanente da Ucrânia junto das Nações Unidas, para o embaixador da Rússia na reunião do Conselho de Segurança da ONU - 24-02-2022)

- "Esta guerra de agressão liderada pela Rússia marca uma rutura profunda na história da Europa após o fim da Guerra Fria." (Angela Merkel, ex-chanceler alemã - 25-02-2022)

- "Deixaram-nos sozinhos a defender o nosso Estado." (Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia - 25-02-2022)

- "[O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os seus ministros são] uma panelinha de viciados em drogas e neonazis, que se estabeleceram em Kiev e fizeram refém todo o povo ucraniano." (Vladimir Putin, numa intervenção transmitida pela televisão russa - 25-02-2022)

- "[Vladimir Putin está a] comportar-se como os nazis." (Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell - 25-02-2022)

- "A Rússia (...) não pode sequer sonhar em ter qualquer ação agressiva relativamente a qualquer país da NATO, ou qualquer país amigo da NATO, como é o caso da Suécia e da Finlândia." (António Costa, primeiro-ministro - 25-02-2022)

- "A guerra é sempre um fracasso da política e da humanidade, uma capitulação vergonhosa, uma derrota diante das forças do mal." (Papa Francisco - 25-02-2022)

- "Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia." (Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Twitter, 26-02-2022)

"[É desejável um] terceiro nível de sanções (...), que seja brutal, prejudicando de uma forma decisiva a economia russa e o desenvolvimento da própria Rússia, [mas] não pode ser feito de imediato porque têm de ser estudados os efeitos que essas sanções mais pesadas têm sobre toda a economia europeia." (Rui Rio, líder do PSD - 26-02-2022)

- "[A invasão russa à Ucrânia é um] ataque à humanidade." (Donald Trump, antigo presidente norte-americano - 26-02-2022)

- "Não nos tornemos num país de pessoas assustadas e silenciosas, de cobardes que fingem não notar a guerra contra a Ucrânia desencadeada pelo nosso, obviamente, czar louco." (Alexei Navalny, opositor russo - Twitter, 02-03-2022)

- "Se desaparecermos, que Deus nos proteja, então será a Letónia, a Lituânia, a Estónia, etc... Até ao Muro de Berlim, acreditem em mim." (Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia - 03-03-2022)

- "As sanções que estão a impor contra a Rússia são como uma declaração de guerra." (Vladimir Putin, presidente da Rússia - 05-03-2022)

- "Mais de 1,5 milhões de refugiados da Ucrânia saíram para os países vizinhos em dez dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial." (Filippo Grandi, Alto-Comissário da ONU para os Refugiados - Twitter, 06-03-2022)

- "Desejamos pedir a maior contenção para evitar uma crise humanitária em grande escala. Devemos juntos apoiar as negociações pela paz entre a Rússia e a Ucrânia." (Xi Jinping, presidente chinês, durante uma conversa por telefone com os líderes de França e Alemanha, Emmanuel Macron e Olaf Scholz - 08-03-2022)

- "O PCP (...) condena todo um processo de ingerência e confrontação que ali [na Ucrânia] se instalou, o golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos da América naquele território, a recente intervenção militar da Rússia e a intensificação da escalada belicista dos EUA, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia." (Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP - 08-03-2022)

- "Da Ucrânia à Etiópia, da Síria a Myanmar e Iémen, o insuportável sofrimento causado pela violência armada obriga-nos a fazer tudo o que pudermos para silenciar as armas e parar a matança." (António Guterres, secretário-geral da ONU - 10-03-2022)

- "Os ataques dos invasores russos na Ucrânia têm o selo de um genocídio." (Andrzej Duda, Presidente polaco - 11-03-2022)

- "O que já se passou teve, tem e terá custos enormes na vida de todos nós, nomeadamente na Europa. Não há como negá-lo ou fazer de conta de que esses custos não cairão de uma forma ou de outra nas nossas vidas." (Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, após reunião do Conselho de Estado - 14-03-2022)

- "Vendo com alguma distância, na verdade, sim, fomos complacentes [com Vladimir Putin]. Houve alguns até que foram cúmplices." (Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia - Público, 14-03-2022)

- "[Vladimir Putin é] um criminoso de guerra." (Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos - 16-03-2022)

- "Os russos serão sempre capazes de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e traidores, e simplesmente os cuspirão, como um mosquito que acidentalmente voou para as suas bocas." (Vladimir Putin, Presidente da Rússia - 17-03-2022)

- "A Rússia não perderá esta guerra. A Ucrânia e a Rússia chegam a um acordo e Zelensky e Putin assinam-no. Se Zelensky não o fizer, acredite, dentro de pouco tempo, terá de assinar um ato de capitulação." (Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia - 17-03-2022)

- "Os ucranianos surpreenderam o mundo ao travar [o Presidente russo, Vladimir] Putin [e] o mundo subestimou a força das forças armadas ucranianas." (Petro Poroshenko, ex-Presidente da Ucrânia - Lusa/RTP, 18-03-2022)

- "Mariupol estará na lista de cidades do mundo que foram completamente destruídas pela guerra, como Guernica, Estalinegrado, Grozny, Aleppo...." (M. Androulakis, cônsul-geral da Grécia em Mariupol - 20-03-2022)

- "A invasão russa da Ucrânia constitui o maior abalo sistémico na arquitetura da segurança europeia desde o final da Guerra Fria." (Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República - 21-03-2022)

- "A Ucrânia é a porta para o Exército russo, que quer entrar na Europa." (Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia - 22-03-2022)

- "Quantos mais ucranianos e russos serão mortos antes que todos percebam que esta guerra não tem vencedores -- apenas perdedores? (...) Continuar a guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente absurdo." (António Guterres, secretário-geral da ONU - 22-03-2022)