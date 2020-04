As legislativas em que um vírus apagou ficheiros críticos

Ivete Carneiro Hoje às 09:30, atualizado às 10:22 Facebook

Sul-coreanos são chamados a escolher os 300 deputados numa votação que é um referendo ao presidente, Moon Jae-in, elevado a estrela pela luta anti-Covid-19.

Parece contra a corrente e, à luz dos erros cometidos noutras latitudes (ver ficha ao lado), arriscado. Os sul-coreanos escolhem hoje o seu parlamento, num escrutínio que é sobretudo um referendo ao presidente, Moon Jae-in, ganho à partida. Porque se a tomada de posição que o elevou ao estrelato mundial - a aproximação com a Coreia do Norte, com a qual está tecnicamente em guerra, e a promoção de um entendimento com os EUA - acabou em resultados frustrantes, a simplicidade rápida com que geriu a pandemia de coronavírus fez dele estrela interna: viu a popularidade subir-lhe de 41% em janeiro para 56% há dias.

Ainda que Moon não seja candidato, é o partido dele, o Partido Democrático (Minju), que segue na dianteira das sondagens - espera conquistar 150 dos 300 assentos parlamentares, mais 30 do que tem atualmente e tem como argumento o da necessidade de uma maioria absoluta para um melhor combate à pandemia. Moon enfrenta agora o enorme desafio de não permitir que as eleições marquem o regresso da crise pandémica ao país que é, até hoje, o exemplo de como lutar contra um vírus indomável.

Álcool e máscaras

Outros - o Irão ou a França - lidam hoje com consequências da teimosia eleitoral. Seul acredita que, como controlou o coronavírus apesar da estreita vizinhança com a China (222 mortos 10564 casos confirmados, o primeiro no mesmo dia dos EUA, que já passa os 25 mil mortos), vai travar um eventual regresso dos contágios. Testes em massa, quarentena restrita de doentes e contactos e de recém-chegados ao país foram a receita. Agora, são as máscaras, as luvas os termómetros, os desinfetantes e milhares de jovens a cumprir o serviço cívico que, por estes dias, é a aturada desinfeção de tudo nas 14 mil mesas de voto. E a prevenção: 27% dos 44 milhões de eleitores puderam votar antecipadamente, como o fez o próprio Moon, nos dias 10 e 11.

Tem havido, até, comícios em que não se veem rostos, só meios rostos, mascarados, mas poucos, a luta de argumentos fez-se online.

Ora a campanha tem sido isso: Covid-19. Eclipsou-se o falhanço aparentemente rotundo da aproximação à Coreia do Norte e do caminho para a paz (as duas Coreias nunca assinaram o fim da guerra, suspensa desde 1956) e da desnuclearização da península (o Norte farta-se de testar mísseis), barrado pela quezília entre os líderes dos EUA e de Pyongyang, reticentes a um toma-lá-dá-cá consensual. E desapareceu o escândalo de favorecimentos familiares que envolveu ministros. Como se calaram as críticas à performance económica, grandemente afetada pela guerra comercial entre a China e o amigo americano.

"A epidemia pôs de lado todas as críticas contra" Moon, admite o diretor do Instituto Min Consulting, Park Sun-min, citado no "Le Monde". O presidente geriu-a tão bem que até conseguiu travar o inferno depois de um foco de infeção se declarar numa seita agregadora de multidões.

Outros casos

Irão

As legislativas iranianas, semanas depois de protestos contra a subida dos combustíveis e da investida dos EUA que resultou na morte de um general idolatrado apontavam a vitória dos conservadores contra os moderados. Não foram adiadas. Dias, muito poucos, depois, eram anunciados os primeiros casos de Covid-19, já com mortos a somar e o vírus claramente disseminado. Morreram já vários eleitos.

França

Já havia coronavírus, já havia, até, mortos. Mas França avançou com as autárquicas. A candidata do partido presidencial a Paris, derrotada, disse-o mais tarde: foi uma palhaçada. Era ministra da Saúde quando a crise estoirou. Também já morreram autarcas.