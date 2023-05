As muitas batalhas de DeSantis e a Casa Branca como meta

Gabriel Hansen Hoje às 00:19 Facebook

Durante uma conversa com Elon Musk, no Twitter, o governador da Florida anunciou entrada na disputa para ser candidato presidencial pelo Partido Republicano.

O governador da Florida, Ron DeSantis, anunciou esta quarta-feira a entrada na corrida para ser o candidato presidencial, em 2024, dos Republicanos. A declaração ocorreu ao final da noite, numa conversa com Elon Musk no Twitter, após DeSantis ter submetido documentos na Comissão Eleitoral Federal para oficializar a candidatura. O governador, principal adversário do ex-presidente Donald Trump nas primárias republicanas, tem sido o foco de atenção devido às diversas batalhas legais que tem suscitado na Florida em temas como imigração, direitos LGBT e armas de fogo.

Ron DeSantis, ex-militar da Marinha que foi membro da Câmara dos Representantes entre 2013 e 2018, assumiu o cargo de governador em 2019. Em 2022, DeSantis teve uma triunfante vitória, apesar da deceção da "onda vermelha" nas intercalares, sendo reeleito com uma vantagem de quase 20 pontos percentuais em relação ao adversário democrata.