As políticas de Trump que Biden já reverteu

Presidente dos EUA assinou 17 novas diretivas federais só no 1.º dia de governação, e 30 ao fim da 1.ª semana. A maioria é para anular "políticas ruinosas" do seu antecessor. Outras restabelecem a normalidade, após os anos caóticos de Trump.

Fortalecer a proteção para jovens imigrantes, sobretudo crianças; parar imediatamente com a construção do muro na fronteira EUA-México, que era uma bandeira do mandato de Donald Trump; acabar com a proibição das viagens imposta a muitos países islâmicos; dar prioridade à igualdade racial e de género; e reforçar o combate à pandemia do coronavirus: estes foram os temas prioritários das primeiras ordens executivas assinadas por Joe Biden, o democrata que foi empossado 46.º presidente dos EUA em 20 de janeiro de 2021.

Só no primeiro dia de trabalho, Biden assinou 17 ordens executivas urgentes, tornando imediatamente explícito que o presidente, mais do que construir já um legado democrata próprio, está preocupado em "desfazer as políticas erradas e prejudiciais para a América" empreendidas pelo seu antecessor. Apesar de possuir maioria nos dois ramos do Congresso (Câmara dos Representantes e Senado), que é o orgão legislativo nacional, Biden tem preferido, para já, governar através de ordens executivas, que são imediatas e têm o mesmo peso da lei.