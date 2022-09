As raízes sólidas que unem Portugal e o Brasil

João Gomes Cravinho Hoje às 09:56 Facebook

Hoje, é um dia marcante. Comemoramos o bicentenário da independência do Brasil. Na perspetiva de um ministro dos Negócios Estrangeiros, significa o bicentenário de relações fraternas entre dois países independentes e soberanos.

Portugal e o Brasil têm um relacionamento único, com fortes laços históricos, culturais e económicos.

Os laços culturais estão, desde logo, alicerçados na nossa língua comum: a língua dos mais de 260 milhões de lusófonos, dos quais cerca de 200 milhões são brasileiros. É no Brasil que está a maior comunidade portuguesa na América Latina, correspondendo, aliás, à nossa maior rede consular. E a comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira residente em Portugal.

Na última década, tivemos uma procura sem precedentes pela obtenção da cidadania portuguesa por parte de brasileiros lusodescendentes. E temos hoje uma verdadeira ponte aérea entre Portugal e o Brasil, composta por mais de 70 voos semanais da TAP.

Essa dinâmica também se reflete nas relações económicas e comerciais. O Brasil é o primeiro mercado latino-americano para as exportações de bens portugueses e, fora da União Europeia, o quarto maior destino de exportação de mercadorias. Mas o potencial é imenso, pelo que há ainda muito caminho a trilhar.

O porto de Sines é um belíssimo exemplo dessa potencialidade, dada a sua relevância estratégica, que ganha novo fôlego nos tempos que vivemos. Aliás, o plano económico urge agora repensar todo o quadro, deixando para trás padrões hoje desatualizados.

Na verdade, Portugal encontra-se com o Brasil em cada pilar da política externa portuguesa: somos atlânticos, somos ibero-americanos e somos lusófonos.

Portanto, sendo este um ano especial para o Brasil, é natural Portugal associar-se às comemorações, participando e organizando iniciativas em quatro eixos temáticos: Cultura; Ciência e Educação; Tecnologia e Inovação; e Economia e Desenvolvimento Empresarial.

Ao mesmo tempo, pretendemos a assegurar a ligação das ações por ocasião do bicentenário a outras efemérides relevantes que ocorrem em 2022.

E não foi por acaso que se escolheu esta data para batizar o aeroporto de Faro com o nome de Gago Coutinho, marcando presença uma aeronave KC-390, magnífico exemplar da cooperação luso-brasileira no seu melhor.

O caminho constrói-se com as raízes sólidas do passado que nos une, e com a vivacidade do presente que vivemos, tendo em vista um futuro profundamente promissor para as relações bilaterais de ambos os países.