As reações dos partidos portugueses à vitória de Lula no Brasil

A vitória, renhida, de Lula da Silva nas presidenciais do Brasil, suscitou diferentes reações entre os partidos portugueses. O Chega mostrou tristeza pelos brasileiros escolherem "um candidato corrupto", já o PCP, BE e Livre defendem que a derrota de Bolsonaro é um bom sinal na luta contra o fascismo.

Líder do Chega manifesta tristeza mas pede que se evite violência

O presidente do Chega, André Ventura, manifestou tristeza pela vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras, mas pediu que no Brasil se evite a violência ou a perturbação da ordem constitucional.

André Ventura reagiu aos resultados numa mensagem na rede social Twitter em que acusou Lula da Silva de ser corrupto.

"Que tristeza. Um país irmão rendido a um candidato corrupto e ex-presidiário", escreveu o presidente do Chega.

"Hoje é um dia muito triste para a lusofonia, mas queria apelar a todos para que se evite violência ou a perturbação da ordem constitucional. Dói sempre perder para a extrema-esquerda, a vida continua", acrescentou.

Líder do PSD felicita Lula da Silva e deseja nova etapa de paz social no país

O líder do PSD felicitou o povo brasileiro e Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais e expressou o desejo de que o Brasil inicie uma nova etapa de desenvolvimento e paz social.

"Saúdo todo o povo brasileiro e o Presidente eleito, Lula da Silva, expressando o nosso profundo desejo de que a partir de hoje o país inicie uma nova etapa de desenvolvimento, conciliação e paz social", escreveu Luís Montenegro, em nome do PSD, na sua conta na rede social Twitter.

Vitória de Lula é "importante revés" para crescimento da extrema-direita

O PCP saudou hoje a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil e considerou que a vitória sobre Jair Bolsonaro é um "importante revés para o crescimento da extrema-direita e do fascismo".

Em comunicado, a direção comunista "saúda a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil e sublinha a grande importância e significado político da derrota do candidato da extrema-direita", Jair Bolsonaro.

"É uma vitória que significa um importante revés para o crescimento da extrema-direita e do fascismo, nomeadamente nos Estado Unidos da América e na Europa, e que aponta para a recuperação do papel positivo do Brasil nas relações internacionais", sustenta o PCP.

BE destaca resultado importante para "paz mundial" e "desafio imenso" de Lula

A deputada do BE Joana Mortágua considerou o resultado das eleições no Brasil "uma vitória da democracia" importante "para a paz mundial", sublinhando o "desafio imenso" que terá Lula da Silva e o "silêncio preocupante" de Jair Bolsonaro.

"Esta vitória de Lula da Silva é uma vitória da democracia. Não apenas no Brasil, mas no mundo, aqueles que apoiaram Trump, aqueles que seguem a linha de Trump, todos os que representam estas correntes 'trumpistas' de extrema-direita têm vindo a ser derrotados", afirmou Joana Mortágua.

Livre congratula-se com vitória de Lula e união para derrotar bolsonarismo

O partido Livre congratulou-se com a vitória de Lula da Silva e com a unidade dos democratas deste país para derrotar o "bolsonarismo autoritário".

"Nesta eleição, os democratas brasileiros souberam unir-se para derrotar o bolsonarismo autoritário, mas os próximos anos serão cheios de desafios", refere em comunicado o Livre, partido representado na Assembleia da República pelo deputado Rui Tavares.

Para o Livre, o primeiro grande desafio de Lula da Silva como Presidente eleito do Brasil "é o da reunificação, travando a violência e fomentando a paz social que ofereça ao país a estabilidade necessária para o seu desenvolvimento, como no combate à pobreza e aos ataques ambientais".