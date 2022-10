Ascensão histórica de Sunak traz lufada de esperança aos britânicos

Rishi Sunak, o primeiro líder com ascendência asiática, promete "estabilidade e unidade" ao país. O novo rosto de Downing Street elogiou ainda Liz Truss.

Sem campanha, debates ou votos. Rishi Sunak, agora o primeiro líder britânico de origem indiana, ascendeu ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido sem ter de passar pelos procedimentos que antecedem um escrutínio habitual. Apenas lhe bastou conquistar o apoio de pelo menos 100 deputados conservadores, já que não teve adversários políticos. O rosto que, em setembro passado, perdeu a corrida eleitoral para Liz Truss é, pouco mais de um mês depois, o novo chefe do partido e representa um vislumbre de esperança num país mergulhado numa crise económica sem precedentes.

Assumindo que o Reino Unido está a passar por "um grande desafio económico", Sunak prometeu honrar aquele que considera ser "o maior privilégio da sua vida". Perante os conservadores, o novo rosto do número 10 comprometeu-se a trazer "estabilidade e unidade ao país", prometendo trabalhar "com integridade". À antecessora deixou ainda palavras de agradecimento: "Conduziu com dignidade e elevação um tempo de grandes mudanças", reconheceu.