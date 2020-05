"Ash" é o primeiro bebé coala a nascer num zoo da Austrália após os fogos florestais

Rita Neves Costa Hoje às 18:01 Facebook

Os incêndios que devastaram a Austrália no segundo semestre de 2019 e no início de 2020 deixaram marcas na vida selvagem do país. "Ash" é o primeiro bebé coala a nascer após os fogos florestais no "Australian Reptile Park". Estima-se que cerca de cinco mil animais tenham morrido durante os incêndios.

O anúncio foi feito pelo "Australian Reptile Park" esta terça-feira e dá-nos conta do primeiro bebé coala que nasceu no parque selvagem após os incêndios florestais da Austrália. O zoológico está localizado em Nova Gales do Sul, perto de Sidney, uma das zonas mais fustigadas pelo fogo durante vários meses. "Temos um anúncio muito especial a fazer....O nosso primeiro coala da temporada saiu da bolsa da mãe para dizer olá", escreveu o "Australian Reptile Park".

O coala recebeu o nome de "Ash" (em português significa "cinza") e deverá ser "um sinal de esperança no futuro da vida selvagem da Austrália". O parque vai reabrir na próxima segunda-feira, 1 de junho, depois do encerramento devido à pandemia de covid-19. Durante a quarentena, o "Australian Reptile Park" publicou vídeos dos animais do parque na Internet e recebeu milhares de visualizações. Espera-se que Ash seja um dos motivos de visita após os meses de confinamento.

Embora o novo bebé coala signifique uma réstia de esperança no cenário devastador deixado pelos incêndios, ainda há muito por fazer por estes animais. De acordo com um relatório do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal ("International Fund for Animal Welfare") existe uma ameaça "significativa" e "real" de extinção dos coalas. O mesmo documento aponta que cinco mil animais desta espécie tenham morrido durante os incêndios, o que representa 12% do total de animais em Nova Gales do Sul.

Ao canal de televisão "CNN", Josey Sharrad , ativista do "International Fund for Animal Welfare", explica que os cálculos são conservadores e que se espera que a população animal afetada pelos fogos na Austrália seja muito maior. "Os coalas são particularmente vulneráveis ​a incêndios florestais, pois movem-se lentamente e vivem em eucaliptos que queimam rapidamente", explica. Em abril foram libertados para a vida selvagem vários animais feridos pelos fogos.

Durante os incêndios, milhões de hectares arderam em Nova Gales do Sul e em toda a Austrália. Além da morte de muitos animais, os terrenos tornaram-se inabitáveis e insustentáveis para a sobrevivência dos coalas. Na investigação promovida pelo Governo australiano aos fogos florestais, Fay Johnston, especialista em saúde ambiental, concluiu que o fumo terá provocado 445 mortes e mais de quatro mil hospitalizações. Mais de 30 pessoas perderam a vida nos incêndios e milhares de casas ficaram destruídas.