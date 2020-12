Assaltantes erram no cofre e não levam nada do Banco do Brasil

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O governador do Pará, Helder Barbalho, revelou, esta quarta-feira à tarde, que a quadrilha que realizou um novo assalto a uma agência do Banco do Brasil, desta vez em Cametá, errou no cofre e não levou conseguiu levar nada. Um dos reféns morreu.

"A quadrilha não logrou êxito. Portanto, não houve qualquer prejuízo para o banco, eles não conseguiram levar qualquer dinheiro", afirmou o governador ao jornal brasileiro G1.

O ataque teve início pouco antes da meia-noite de quarta-feira. Pelo menos dez pessoas estiveram evolvidas neste novo assalto.

À semelhança da ação desta terça-feira de madrugada, em Cicruíma, em Santa Catarina, o grupo, fortemente armado, cercou o quartel da Polícia Militar na cidade de Cametá.

Usaram moradores como escudo humano e atacaram o 32º Batalhão da Polícia Militar do Pará. Desta vez, a violência do assalto resultou na morte de um refém.

"Não mediremos esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos", afirmou Helder Barbalho, governador do Pará.