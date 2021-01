Assalto a loja na Colômbia causa três mortos e sete feridos

JN/Agências Hoje às 22:54 Facebook

Pelo menos três pessoas foram mortas e outras sete ficaram feridas, atingidas a tiro por assaltantes que invadiram uma loja no departamento de Caquetá, no sul da Colômbia.

O governador de Caquetá, Arnulfo Gasca, disse que os homens armados chegaram e começaram a disparar indiscriminadamente contra pessoas que se encontravam num estabelecimento em Florência, a capital da região.

"Duas pessoas prejudicaram a tranquilidade do povo de Caquetá e deixaram três vítimas [mortais]", disse o responsável regional, acrescentando que mais sete pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado crítico.

Arnulfo Gasca acrescentou que, para não deixar o caso impune, o gabinete do presidente da Câmara de Florência e o gabinete do Governador de Caquetá concordaram em oferecer uma recompensa de até 50 milhões de pesos (cerca de 11.700 euros) por informações que levassem à detenção dos autores do crime.