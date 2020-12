Assalto ao Banco do Brasil: 12 milhões roubados e 12 suspeitos presos

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:41 Facebook

As buscas continuam uma semana depois do maior assalto a um banco de Criciúma, Santa Catarina, Brasil, que ocorreu na madrugada da passada terça-feira. Até agora, as polícias Militar, Civil e Federal já detiveram 12 suspeitos e localizaram mais de um milhão de reais, cerca de 160 mil euros.

De acordo com a informação apurada até ao momento, o assalto à agência do Banco do Brasil em Criciúma terá sido um possível crime de lavagem do dinheiro roubado.

A suspeita é de que os cerca de 30 homens que realizaram o crime, tenham conexão a uma fação criminosa que já fez outros assaltos a bancos, adianta o jornal brasileiro G1. Um dos já presos é suspeito de planear a fuga do chefe dessa fação.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina, Anselmo Cruz, o grupo levou perto de 80 mil reais, cerca de 12,8 milhões de euros milhões.

Parte desse valor foi recuperado no mesmo dia, quando o dinheiro ficou espalhado pela rua após o ataque.

Cerca de 30 homens, fortemente armados com material de guerra, provocaram o pânico em Criciúma, Santa Catarina, no Brasil, na madrugada da passada terça-feira, ao assaltarem a agência em Criciúma.

A quadrilha fez reféns, cortou acessos ao município, provocou explosões e incêndios e ainda trocou tiros com a Polícia. No fim, deixou espalhados nas ruas cerca de 47 mil euros.

A quadrilha chegou à cidade com aparato, num comboio de carros de luxo de marcas como Audi, Land Rover e BMW.

Um dos feridos, um agente da Polícia Militar, continua internado.