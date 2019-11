Assange pode morrer na prisão se não receber tratamentos, dizem médicos

Hoje às 09:47 Facebook

Julian Assange, fundador do portal WikiLeaks, pode morrer na prisão caso não lhe sejam prestados cuidados médicos, acusa um grupo de 60 médicos num documento dirigido ao governo britânico.

O australiano de 48 anos encontra-se detido na prisão de alta segurança em Belmarsh, no sul de Londres, onde aguarda a decisão do tribunal britânico sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos onde pode vir a ser julgado pela divulgação de documentos confidenciais.

Na carta divulgada esta segunda-feira e dirigida à ministra do Interior britânica, Priti Patel, um grupo de médicos de vários pontos do mundo expressa "grande preocupação" sobre o estado de saúde de Julian Assange.

"Do ponto de vista médico e perante as provas disponíveis estamos muito preocupados com o estado de saúde de Assange que tem de enfrentar um julgamento em fevereiro. Em nossa opinião, Julian Assange precisa de ser analisado do ponto de vista médico sobre o seu estado físico e psicológico", refere o documento.Caso "não receba ajuda médica, Julian Assange , poder morrer na prisão", acrescenta a missiva.

Os Estados Unidos acusam o fundador da WikiLeaks de se ter infiltrado nos sistemas informáticos governamentais norte-americanos. Julian Assange esteve refugiado na embaixada do Equador em Londres, onde foi preso este ano.