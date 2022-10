Assassinado autarca do partido de Lula a dois dias das eleições

R. S. Hoje às 09:42, atualizado às 10:03 Facebook

Um político brasileiro do Partido dos Trabalhadores, pelo qual Lula da Silva se candidata a presidente do Brasil, foi assassinado na sexta-feira em Jandira, estado de São Paulo. Foi baleado muito próximo de casa, com os disparos a serem efetuados a partir de um veículo.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal "Folha de S. Paulo", o crime aconteceu por volta das 17.30 horas de sexta-feira (hora local), na rua Francisco Tomás da Silva, perto da residência da vítima, Reginaldo Camilo dos Santos. Chegados ao local, os elementos da Polícia Militar depararam-se com o ex-vereador do Partido dos Trabalhadores (PT) caído no chão, já sem vida. Terá sido baleado com pelo menos três tiros, um deles na cabeça.

Moradores que testemunharam o ataque relataram que um carro de cor escura com uma pessoa armada dentro se aproximou do homem e atirou à queima-roupa, avança o diário brasileiro.

De acordo com as autoridades, o motivo do crime é, para já, desconhecido e o caso ainda tem de ser analisado em pormenor, embora o deputado federal Jilmar Tatto (PT) tenha declarado que os relatórios iniciais apontam para um crime de ódio. "Testemunhas relataram que uma pessoa passou a gritar Bolsonaro, ele gritou Lula e a pessoa sacou da arma e disparou três tiros. Tudo indica que foi a ação de um apoiante de Bolsonaro dentro deste clima de intolerância no país", afirmou o deputado, citado pela Globo.

Reginaldo Camilo dos Santos, de 51 anos, conhecido por Zezinho, tinha uma postura combativa contra irregularidades na área da saúde e contra o crime organizado, tendo denunciado várias situações. Tinha passado as últimas semanas em campanha por Fernando Haddad, candidato a governador pelo PT, e por Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência brasileira.

O político, que em 2020 assegurou o lugar de vereador no município de Jandira, em São Paulo, concorreu a deputado federal nas eleições de 2 de outubro, tendo conseguido cerca de nove mil votos, mas não foi eleito.

O homicídio aconteceu a dois dias da segunda volta das eleições presidenciais. Luiz Inácio Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos enfrentam-se agora numa segunda volta marcada para este domingo.