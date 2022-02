Assassinos de Ahmaud Arbery condenados por crimes de ódio

JN/Agências Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os três norte-americanos brancos condenados pelo assassínio do jovem negro Ahmaud Arbery foram considerados culpados de crimes de ódio federais, num veredicto que reafirmou que foi perseguido e morto devido à sua cor de pele.

O veredicto - proferido um dia antes do segundo aniversário da morte de Arbery em 23 de fevereiro de 2020 - foi simbólico, sendo anunciado poucos meses depois de todos os três réus serem condenados por assassínio num tribunal estadual da Geórgia e condenados a prisão perpétua.

Contudo, familiares e membros da comunidade viram o julgamento de crimes de ódio como uma declaração importante. O caso também se tornou parte de um amplo debate nacional sobre injustiça racial, após um vídeo gráfico da morte de Arbery ter sido divulgado na internet.

"Nós, como família, nunca teremos a vitória porque Ahmaud se foi para sempre. (...) Ahmaud continuará a descansar em paz, mas agora ele começará a descansar no poder", disse a mãe de Arbery, Wanda Cooper-Jones, à imprensa do lado de fora do tribunal.

Já o pai de Arbery, Marcus Arbery Sr., baixou a cabeça e balançou os punhos em celebração silenciosa enquanto os veredictos de culpados eram lidos no tribunal.

"Ahmaud era uma criança que não pode ser substituída, por causa do coração que ele tinha. Estou a lutar com isso todos os dias. Isso dói-me todos os dias", disse o pai do jovem aos jornalistas.

Ahmaud Arbery, de 25 anos, foi abatido em 23 de fevereiro de 2020, quando corria num bairro residencial de Brunswick (Geórgia), por três homens que alegaram tê-lo confundido com um ladrão ativo no bairro.

PUB

No mês passado, Travis McMichael, de 35 anos, autor dos disparos fatais, e o seu pai, Gregory McMichael, de 66 anos, foram condenados a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.

Já o vizinho destes, William Bryan, de 52, que participou no crime, filmando-o, foi condenado a prisão perpétua com a possibilidade de requerer liberdade condicional após 30 anos de prisão.

No julgamento de hoje, os três homens brancos, que se sentaram em silêncio na mesa de defesa enquanto os veredictos eram lidos, foram também considerados culpados de tentativa de sequestro, além de crimes de ódio.

Pai e filho foram ainda condenados pelo uso de uma arma de fogo na prática de um crime violento.

A mãe da vítima mortal salientou que os culpados "não demonstraram remorsos e não mereciam misericórdia".

"Não foi um caso de confusão de identidade ou erro factual. Eles decidiram atacar o meu filho porque não o queriam na sua comunidade. Eles optaram por tratá-lo de forma diferente de outras pessoas que visitam a sua comunidade com frequência e, como não conseguiram assustá-lo o suficiente, mataram-no", declarou Wanda Cooper-Jones.

Embora a Constituição dos Estados Unidos proíba julgar a mesma pessoa duas vezes pelo mesmo crime, o Supremo Tribunal autoriza desde 1847 processos distintos pela justiça federal e a do estado, por se tratar "de entidades soberanas" diferentes.

O julgamento tem ocorrido simultaneamente com o de três ex-polícias de Minneapolis que foram acusados de violar os direitos civis de George Floyd, um homem negro que morreu em 25 de maio de 2020, quando o então oficial Derek Chauvin o prendeu no chão e pressionou o seu pescoço com o joelho durante cerca de nove minutos e meio, segundo as autoridades.