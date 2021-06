Assédio sexual é "comum" nas escolas britânicas

JN / AFP Hoje às 15:18 Facebook

O assédio sexual é comum entre os estudantes do Reino Unido, onde nove em cada dez adolescentes afirmam terem sido alvo de insultos sexistas e terem recebido imagens ou vídeos sexuais, segundo um relatório publicado esta quinta-feira pelo órgão de inspeção educacional Ofsted.

Em abril, o Governo britânico pediu ao Ofsted para investigar a situação após a avalanche de depoimentos de adolescentes divulgados no site "Everyone's Invited", principalmente de raparigas que denunciavam uma linguagem sexista e violência sexual, revelando uma "cultura de violação" nas escolas.

Depois de visitar 32 colégios e institutos públicos e privados e falar com 900 alunos, os inspetores constataram que as crianças e jovens "geralmente não veem sentido em denunciar esses comportamentos tóxicos, porque são considerados uma experiência normal".

"Muitos professores e diretores subestimam o alcance destes problemas", revelou o Ofsted.

Os auditores descobriram, por exemplo, que os rapazes partilham entre si, em plataformas como o WhatsApp e o Snapchat, imagens de raparigas nuas como se fosse uma "coleção" e que muitas raparigas são vítimas de "toques indesejados nos corredores da escola".

"Este relatório deixou-me apavorada", afirmou Amanda Spielman, inspetora-chefe do Ofsted. "O assédio sexual nunca deveria ser considerado comum e não deveria ter espaço nas nossas escolas e colégios".

Os profissionais da educação devem estar mais treinados e as escolas devem melhorar os mecanismos de denúncia, além de punir os autores, segundo o Ofsted.

O órgão também pediu ao Governo para abordar o assédio e o abuso online, devido à facilidade com a qual os menores conseguem aceder à pornografia.

O ministro da Educação, Gavin Williamson, escreveu, no Twitter, que as conclusões do relatório são "muito preocupantes", acrescentando que o Governo fornece "apoio adicional às pessoas" responsáveis por protegerem os estudantes, "maior orientação" sobre a saúde e a educação sexual, e financiamento para uma linha telefónica de ajuda a menores.