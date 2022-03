Assessor de Putin terá fugido para a Turquia

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Anatoly Chubais, um proeminente reformador liberal russo dos anos 90, deixou o seu posto de conselheiro para o desenvolvimento sustentável do presidente Vladimir Putin, confirmou o Kremlin nesta quarta-feira.

Uma fonte próxima de Chubais disse à agência noticiosa estatal TASS que o político de 66 anos, que por vezes expressou críticas às ações de Putin, tinha deixado o país, enquanto o Kremlin não o confirmou.

"Chubais demitiu-se de acordo com o seu próprio desejo. Mas quer tenha deixado ou não - isso é da sua conta pessoal", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência noticiosa estatal RIA Novosti.

Chubais foi um economista que supervisionou as reformas do mercado livre liberal nos anos 90 após a queda da União Soviética, incluindo um esforço de privatização, um papel pelo qual se tornou altamente impopular na Rússia.

Ao contrário de alguns outros liberais, continuou a trabalhar para o regime de Putin.

Chefiou um monopólio estatal da energia, seguido de um cargo de presidente da Rusnano, um grupo criado pelo Estado russo para desenvolver nanotecnologia. Em dezembro de 2020, foi nomeado enviado especial da presidência a organizações internacionais, trabalhando no desenvolvimento sustentável.

PUB

Os seus recentes posts no Facebook incluíram uma fotografia do político da oposição Boris Nemtsov, que foi assassinado fora das muralhas do Kremlin em 2015.

A 19 de março, publicou uma fotografia de Yegor Gaidar, um colega reformador liberal que morreu em 2009, escrevendo: "Não concordei com ele nos nossos argumentos sobre o futuro da Rússia. Mas parece que Gaidar compreendeu os riscos estratégicos melhor do que eu e eu estava errado".

Chubais é casado com a apresentadora e cineasta de televisão Avdotya Smirnova.

A agência noticiosa RBK relatou, citando dois conhecidos de Chubais, que o casal voou para Istambul, enquanto um deles disse que o político planeava regressar à Rússia.