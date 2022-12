Assistente do Palácio de Buckingham pede desculpas por comentários racistas

JN/Agências Hoje às 00:22 Facebook

A assistente do Palácio de Buckingham Lady Susan Hussey pediu, esta sexta-feira, desculpa à fundadora da ONG Espaço Sistah, Ngozi Fulani, pelos comentários racistas feitos durante uma receção real, em novembro passado.

"Fulani, que recebeu injustamente a mais terrível torrente de abusos nas redes sociais e noutros locais, aceitou este pedido de desculpas e aprecia que não tenha tido uma má intenção", disse o Palácio de Buckingham, numa declaração.

A família real britânica salientou que, tanto Fulani como Lady Sussan, procuram a "paz", bem como a "reconstrução das suas vidas", após um "período intensamente angustiante para ambos".

O rei Carlos III e a rainha consorte Camilla foram informados da decisão.

"Eles esperam que o seu exemplo mostre que é possível encontrar um caminho para a resolução através da bondade, cooperação e condenação da discriminação, onde quer que esta se enraíze", disse Buckhingham, através da declaração.

Hussey, uma antiga assistente pessoal da falecida Elizabeth II e madrinha do Príncipe William, perguntou persistentemente a Fulani sobre o seu "passado", ao que ela respondeu que era britânica e que os seus pais "vieram para o Reino Unido na década de 1950".

Não é a primeira vez que a sombra do racismo paira sobre a família real britânica. Além do seu passado colonial, também o duque e a duquesa de Sussex, Harry e Megan, afirmaram numa entrevista a Oprah Winfrey que acreditavam que havia preocupação no seio da família real por os seus filhos não serem suficientemente brancos.