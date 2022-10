Asteroide atingido por sonda da NASA deixa rasto de 10 mil quilómetros

JN Hoje às 09:37 Facebook

Uma nova imagem mostra que um asteroide que foi deliberadamente atingido pela sonda Dart da NASA deixou um rasto de detritos que se estendem por milhares de quilómetros.

A sonda atingiu o asteroide na semana passada para testar se estas rochas espaciais que podem ameaçar a Terra podem ser retiradas da sua trajetória. Os cientistas estão a tentar perceber se o teste foi um sucesso e se a trajetória do asteroide foi alterada.

Um telescópio no Chile capturou a imagem de uma pluma semelhante a um cometa que espalha atrás do asteroide. A fotografia foi tirada dois dias após a colisão com recurso ao Southern Astrophysical Research Telescope (Soar). O rasto de detritos estende-se por mais de 10 mil quilómetros e espera-se que fique ainda mais longo até que se disperse completamente e pareça poeira espacial.

"É incrível a clareza com que conseguimos capturar a estrutura e a extensão das consequências nos dias seguintes ao impacto", disse o astrónomo Teddy Kareta, em declarações à BBC.

O trilho de detritos será monitorizado nas próximas semanas e meses, de acordo com Michael Knight, do Laboratório de Investigação Naval dos EUA.

A missão Dart viu a sonda a colidir deliberadamente com o asteróide, destruindo a nave no processo. Se tiver tido sucesso, a técnica poderia ser usada no caso de haver um asteroide a caminho da Terra no futuro. A ideia será empurrar a rocha espacial com uma nave espacial para mudar a órbita do asteroide e poupar o planeta de um impacto.