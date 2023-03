Asteróide capaz de destruir uma cidade passará pela órbita da Terra no fim de semana

Daniela Tender Hoje às 18:43, atualizado às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um asteroide, conhecido como "2023 DZ2", com tamanho suficiente para destruir uma cidade, passará entre a órbita da Terra e da Lua durante o fim de semana

O asteroide "2023 DZ2" foi descoberto há um mês e estima-se que tem entre 40 a 90 metros de diâmetro, o suficiente para destruir uma cidade. "Não há hipóteses de atingir a Terra, mas a sua aproximação é uma grande oportunidade para se fazerem observações", referiu Richard Moissl, chefe de defesa planetária da Agência Espacial Europeia (AEE).

Segundo a NASA, o equivalente norte-americano da AEE, o "2023 DZ2" poderá ser uma oportunidade importante para os astrónomos desenvolverem os conhecimentos sobre asteroides, visto que será visível através de binóculos e pequenos telescópios em todas as partes do mundo. No hemisfério norte, poderá ser visto, como se fosse uma pequena estrela em movimento, a passar de sudeste para este das constelações de Orion, Cão Maior e Cão Menor.

PUB

A notícia é avançada pela BBC, que refere ainda que o asteroide será acompanhado por uma transmissão ao vivo, fornecida pelo "The Virtual Telescope Project", uma instalação robótica que permite a observação de fenómenos astronómicos em tempo real. A transmissão vai começar às 18.30 horas (CT) de 25 de março, ou seja, 13.30 em Portugal continental.

Segundo os especialistas, o asteroide voltará a passar pela órbita da Terra em 2026. Os cientistas afirmam que, quando acontecer, não será uma ameaça para o planeta, como agora.