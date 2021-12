Astrazeneca diz que terceira dose da sua vacina aumenta anticorpos contra a ómicron

JN/Agências Hoje às 09:52 Facebook

O laboratório farmacêutico anglo-sueco Astrazeneca anunciou, esta quinta-feira, que uma terceira dose da sua vacina contra a covid-19 aumenta "significativamente" o nível de anticorpos contra a variante Ómicron, citando um estudo clínico.

"Os níveis de anticorpos que neutralizam a ómicron após uma terceira dose da Vaxzevria [vacina contra a covid-19] foram globalmente similares aos níveis alcançados após as duas doses contra a variante delta", detalhou a farmacêutica em comunicado.

"Os níveis observados após uma terceira dose foram maiores do que os anticorpos encontrados em indivíduos que haviam sido previamente infetados e recuperaram naturalmente" das variantes alfa, beta, delta e estirpes originais do SARS-CoV-2, referiu o laboratório.

O estudo da terceira dose foi conduzido "independentemente" por investigadores da Universidade de Oxford com quem a farmacêutica desenvolveu a sua vacina.

"É muito encorajador ver que as vacinas atuais têm o potencial de proteger contra a ómicron após uma terceira dose de reforço", declarou John Bell, um dos investigadores que conduziram o estudo.

O laboratório anglo-sueco anunciou paralelamente, noutro comunicado à imprensa, que o seu "cocktail" de anticorpos de longa ação para a prevenção da covid-19 Evusheld "mantém a sua atividade neutralizadora contra a variante ómicron", segundo um estudo da Universidade de Oxford e da Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos.

Vários estudos recentes, realizados em laboratório, mostram que a taxa de anticorpos diminui contra a variante ómicron em pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Moderna e ainda mais com a vacina da AstraZeneca ou a chinesa Sinovac.

A Pfizer/BioNTech e a Moderna também anunciaram recentemente que uma dose de reforço parece aumentar significativamente a imunidade por anticorpos, mas faltam dados sobre quanto tempo essa proteção dura.

O responsável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na quarta-feira contra a ilusão de que bastaria administrar doses de reforço para sair da pandemia da covid-19.

"Nenhum país será capaz de sair da pandemia com doses de reforço e este reforço [da vacina] não é um sinal verde para comemorar, como já avisamos anteriormente", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A covid-19 provocou mais de 5,36 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a ó​​micron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.