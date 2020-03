Astronautas partilham experiência de isolamento em #SpaceConnectsUs

Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Promovido pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela campanha Dia do Asteróide (Asteroid Day), o evento #SpaceConnectsUs reúne esta quinta-feira exploradores espaciais, artistas e cientistas de vários cantos do mundo numa conversa sobre "nós mesmos e o nosso ambiente" enquanto a população enfrenta, entro quatro paredes, uma pandemia que já fez milhares de vítimas.

"Experiências e técnicas em locais confinados, lições de vida da exploração espacial, confiança na ciência e fontes de inspiração" são os tópicos essenciais do evento "online" que decorre esta quinta-feira, entre as 16 e as 21 horas, na ESA WebTV e na ESA YouTube.

Entre os convidados de honra estão nada mais, nada menos, do que as figuras mais experientes em distanciamento social e isolamento: astronautas. Através de ligações remotas, vão ensinar aos participantes, dos mais jovens aos mais velhos, como "apreciar a ciência, o nosso planeta natal e os nossos sonhos do céu acima de nós".

Artistas conhecidos, entre os quais a atriz Mayim Bialik, da série "A Teoria do Big Bang", também vão marcar presença no programa.

Sessões são gratuitas e os idiomas disponíveis - holandês, alemão, italiano, francês e inglês - serão distribuídos por segmentos de uma hora.