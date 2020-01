Ataque cibernético desativa sites do governo, polícia e bombeiros gregos

Hoje às 13:48 Facebook

O Governo grego disse, esta sexta-feira, que os sites oficiais do primeiro-ministro, da polícia nacional, dos bombeiros e de vários ministérios estiveram brevemente desativados por um ataque cibernético, mas já foram restaurados.

O porta-voz do Governo, Stelios Petsas, explicou que o ataque DDoS (um ataque de negação de serviço, ou seja, que torna um servidor ou uma infraestrutura indisponível) "levou ao mau funcionamento de certos sites".

O responsável adiantou apenas que foram ativadas "contramedidas" com sucesso, mas não adiantou mais pormenores.

Além do site do primeiro-ministro, os alvos do ataque realizado na quinta-feira à noite incluíram os sites dos ministérios da Administração Interna e da Segurança, dos Negócios Estrangeiros e da Marinha, mas também os da polícia e do corpo de bombeiros da Grécia.

Este foi o segundo ataque cibernético contra sites do Governo grego em menos de uma semana.

A responsabilidade pelo primeiro ataque foi reivindicada numa mensagem publicada online por um grupo de "hackers" que dizia ser da Turquia.