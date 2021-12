Ataque de tubarão estará na origem da morte de um surfista na Califórnia

JN Hoje às 10:38 Facebook

Um surfista morreu, numa praia da Califórnia, na véspera de Natal. Autoridades suspeitam que terá sido vítima de um ataque de tubarão.

A polícia informou, em comunicado, que respondeu ao alerta de que um homem estava "inconsciente na praia depois de ter sido retirado do mar" em Morro Bay, na manhã de sexta-feira.

O óbito foi declarado no local. As causas da morte estão a ser investigadas. As autoridades suspeitam que o surfista, cuja identidade não foi revelada mas que terá 31 anos, possa ter sido vítima de um ataque de tubarão.

Por precaução, os banhistas estiveram proibidos de entrar no mar durante 24 horas.

Naquela área, entre São José e Los Angeles, houve vários ataques de tubarão nos últimos anos mas, a confirmar-se, será a primeira morte por esta causa desde 2003.

Press Release - Shark Attack pic.twitter.com/YA0WaPorjt - Morro Bay Police (@MorroBayPD) December 24, 2021