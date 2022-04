Ataque em Odessa, boas notícias de Mariupol e uma presença de Hollywood

Um cessar-fogo na martirizada Mariupol permitiu a retirada de vinte pessoas da central de Azovstal, enquanto, nos arredores de Bucha, os corpos de três homens foram encontrados com sinais de tortura. A Rússia, que diz defender a redução ao máximo dos riscos de guerra nuclear, anunciou o ataque a 17 instalações militares ucranianas com mísseis de precisão. O aeroporto de Odessa também foi atingido. Eis os pontos-chave deste 66.º dia de guerra, que contou com a presença no terreno da atriz e ativista Angelina Jolie.

- Vinte civis feridos foram retirados da siderúrgica Azovstal, na martirizada cidade de Mariupol, onde mil civis e dois mil soldados ucranianos estão cercados, disse o porta-voz da fábrica, que confirmou um cessar-fogo no local para permitir a evacuação. Novas imagens de satélite da empresa Maxar Technologies divulgadas este sábado mostram que quase todos os edifícios foram destruídos.

Edifícios da central siderúrgica de Azovstal foram destruídos Foto: Maxar Technologies

- Um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Moscovo acredita que os riscos de uma guerra nuclear devem ser minimizados o mais possível. "Os riscos de uma guerra nuclear, que nunca deve ser desencadeada, devem ser reduzidos ao mínimo, em particular através da prevenção de qualquer conflito armado entre potências nucleares. A Rússia segue claramente esse entendimento", disse Vladimir Yermakov, responsável do ministério pelas questões relacionadas com armas nucleares, citado pela agência de notícias estatal. O ministro Sergei Lavrov acusou a NATO de interferir na solução política na Ucrânia, declarando que os Estados Unidos e os países da aliança transatlântica usaram o país como "ferramenta para conter a Rússia".

- As autoridades de Kiev anunciaram que foram encontrados, num poço em Myrotske, uma aldeia perto da cidade de Bucha, os corpos de três homens com sinais de tortura. As vítimas tinham as mãos atadas, mordaças na boca e os olhos vendados. "As vítimas foram torturadas durante muito tempo e, no final, cada uma delas foi alvejada na cabeça", disse o chefe da Polícia da região de Kiev, Andriy Nebytov, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP). De acordo com o responsável, "os ocupantes tentaram esconder os vestígios da violência causada, por isso atiraram os corpos para um poço e cobriram-nos com terra".

Familiares de homem encontrado morto nos arredores de Bucha Foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP

- O Ministério da Defesa da Rússia comunicou que as Forças Armadas do país atingiram hoje 17 instalações militares ucranianas com mísseis de alta precisão, destruindo um posto de comando e um armazém usado para armazenar artilharia, informou a agência Reuters. De acordo com comunicado do Ministério, esses ataques mataram mais de 200 soldados ucranianos e destruíram 23 veículos blindados.

PUB

- O aeroporto de Odessa, cidade costeira ucraniana situada às margens do Mar Negro, foi atacado com mísseis russos, este sábado. De acordo com as autoridades e os jornalistas no local, não houve vítimas, mas a pista ficou inutilizável.

- A Ucrânia e a Rússia realizaram uma troca de prisioneiros: sete soldados (incluindo uma mulher grávida de cinco meses) e sete civis ucranianos voltaram para casa, indicou a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, em comunicado, não detalhando quantos cidadãos russos foram transferidos.

- O vice-ministro da Agricultura da Ucrânia acusou as forças russas de terem roubado "várias centenas de milhares de toneladas" de grãos nas áreas ocupadas.

- A atriz Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), viajou para a Ucrânia. Na imagem abaixo, cedida pela Autarquia de Lviv, a norte-americana, ativista pela defesa dos Direitos Humanos, posa com crianças na cidade do oeste do país.