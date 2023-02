Ataque informático leva rádios russas a alertarem para bombardeamento

JN/Agências Hoje às 11:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias estações de rádio russas transmitiram, esta quarta-feira, alertas sobre possíveis bombardeamentos durante um ataque informático massivo aos meios de comunicação russos, quando acontece uma invasão militar da Rússia na Ucrânia.

As estações de rádio, que reproduziram sirenes aéreas, pediram à população que se mantivesse alerta e que se deslocasse para abrigos o mais rápido possível.

"Há uma ameaça de ataque com mísseis", transmitiram as emissoras, como a Relax FM, a Avtoradio e a Humor FM, entre outras.

PUB

Os moradores das cidades de Piatigorsj, Tyumen, Voronezh, Kazan, Magnitogorsk e Belgorod, assim como Ufa e Novouralsk, ouviram o alerta, segundo informações do portal de notícias Meduza.

As autoridades russas anunciaram que houve um ataque informático em larga escala contra os servidores das estações de rádio e afirmaram que "como resultado do ataque contra estes servidores, foram dados alertas para um possível ataque com mísseis".

No entanto, as autoridades russas salientaram que são informações falsas, que pretendem causar pânico na população. "O que aconteceu será investigado em profundidade", garantiram.

Em junho passado, várias emissoras de rádio do país sofreram um ataque informático que provocou a transmissão de canções patrióticas ucranianas.